«Синдром самозванца»: Сюзанна рассказала о сложностях из-за песни Бейонсе Сюзанна рассказала, что испытывала синдром самозванца после песни Бейонсе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Сюзанна

Российская певица Сюзанна на мероприятии HI-Fi-стриминга Звук и Studio 21 «Трубит» рассказала NEWS.ru, что после знаменитого исполнения песни Halo американской суперзвезды Бейонсе испытывала синдром самозванца. Артистка призналась, что для нее это был сложный период.

Сложно было, потому что когда ты 16-летняя девочка из маленького городка и тебя сравнивают с такой серьезной, планетарного масштаба теткой, то постоянно находишься в каком-то состоянии... Синдром самозванца это называется. Состояние сравнения себя не в свою пользу. Но это дает некий толчок к саморазвитию. Можно сказать, такая ситуация, такое положение мое способствовало тому, что я потихонечку начинала искать свои фишки, то, в чем я индивидуальна, — отметила Сюзанна.

Певица добавила, что считает Бейонсе прекрасной и великолепной артисткой, за которой приятно наблюдать. Однако, уточнила Сюзанна, уже много лет американская звезда ей не интересна, поскольку она коммерческий продукт.

Выступление Сюзанны с песней Halo состоялось в 2011 году на проекте «Х-фактор». Тогда исполнение школьницы поразило членов жюри, а разлетевшееся в Сети видео с концерта в одночасье сделало девушку популярной.

Ранее новоорлеанская группа Da Showstoppaz подала в суд сразу на нескольких исполнителей, среди которых Бейонсе, Big Freedia и Jay-Z. Коллектив обвинил звезд в плагиате и заявил, что артисты получили множество наград и существенную прибыль благодаря «сворованному» треку.