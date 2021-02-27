«Симпатичная такая блондинка»: Ургант высмеял Крида на шоу «Голос.Дети»

https://static.news.ru/photo/6fd8b9fe-78ee-11eb-8660-96000091f725_660.jpg Егор Крид Фото: egorkreed/instagram.com

Телеведущий Иван Ургант в эфире своего шоу на Первом канале высмеял музыканта Егора Крида, являющегося наставником на проекте «Голос.Дети».

В гости к Урганту пришла певица Полина Гагарина. Шоумен неожиданно заявил, что она прекрасно выглядит на шоу «Голос.Дети». На это исполнительница возразила, что в проекте не участвует, а ведущий, скорее всего, спутал её со Светланой Лободой, которая входит в состав жюри.

С короткой стрижкой, блондинка такая симпатичная, такой маникюр, — цитирует Урганта Teleprogramma.pro.

Гагарина сразу поняла, что речь идёт о музыканте Егоре Криде, который входит в состав жюри.

Ранее в соцсетях раскритиковали поп-исполнителя Егора Крида за фотографию с неприличным жестом, которую он опубликовал со съёмок нового сезона шоу «Голос.Дети». Фотографию артист опубликовал в Instagram, но позже удалил. В новом сезоне детского шоу Крид будет одним из наставников участников. «А зачем это показывать? На детском шоу?», «„Голос.Дети“ и такое. Низко, однако», писали под снимком подписчики исполнителя. Артист опубликовал ещё несколько фото со съёмок нового сезона шоу, но на них он неприличных жестов не показывает. О дебюте Крида в роли наставника стало известно 1 февраля, писал NEWS.ru.