https://static.news.ru/photo/1d297528-6764-11ea-9b7a-fa163e074e61_660.jpg Маргарита Симоньян Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян призналась, что беременна четвёртым ребёнком. Это событие она оценивает как благословение. Медиаменеджер также добавила, что является противницей абортов.

Я, кажется, никогда не говорила этого публично, но я против абортов. Не берусь советовать другим и не считаю, что этим должно заниматься государство, но лично для меня аборт всегда был невозможен, — рассказала Симоньян.

Четыре месяца назад она родила дочку, напоминает SM-News.

Ранее NEWS.ru писал, что Маргарита Симоньян в Международный женский день решила порассуждать об обязанностях сильного и слабого полов. По её словам, все ждут, что мужчины будут добытчиками в семье, которые заботятся о подрастающем поколении и не забывают о престарелых родителях. Он любит Родину и защищает её. Общество хочет видеть в нём приличного человека, за которого не будет стыдно.