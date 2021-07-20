Силовики заинтересовались избиением сына Стаса Пьехи

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Сотрудники лечебного учреждения, куда привезли семилетнего сына певца Стаса Пьехи после избиения соседкой, диагностировали у ребёнка черепно-мозговую травму (ЧМТ) и ушибы. По словам адвоката Сергея Жорина, представляющего интересы семьи артиста, Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего, передаёт ТАСС. Случившимся также заинтересовалась прокуратура.

У ребёнка закрытая черепно-мозговая травма, гематомы и ушибы. В настоящее время он находится в больнице, где ему оказывается необходимая медицинская помощь, — добавил юрист.

Он отметил, что изначально проверку проводило МВД, после чего СК РФ забрал материалы в своё производство.

Накануне мать сына Стаса Пьехи Наталья Горчакова рассказала о состоянии семилетнего Пети после избиения соседкой. У мальчика кружится голова, также его тошнит. Увечья получила и бабушка ребёнка, пытавшаяся защитить внука. По предварительной информации, избившая сына музыканта женщина оказалась женой известного футбольного судьи Владислава Безбородова.

Ранее сообщалось, что женщина, избившая семилетнего сына Стаса Пьехи, заявила, что хотела бы убить бабушку ребёнка. Видео с высказываниями нападавшей разметила в Instagram мать мальчика Наталья Горчакова.