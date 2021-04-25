Силовики обвинили Юрия Дудя в пропаганде наркотиков

https://static.news.ru/photo/cb214066-a683-11eb-90a4-96000091f725_660.jpg Юрий Дудь Фото: yurydud/instagram.com

МВД РФ возбудило административное дело после проверки интервью журналиста Юрия Дудя на пропаганду наркотиков. С подобной просьбой к силовикам обратилась Лига безопасного интернета, передаёт ТАСС.

О каком именно выпуске программы «вДудь» идёт речь, не говорится.

В ответе ГУ МВД РФ по городу Москве от 23 апреля сообщается, что возбуждено дело об административном правонарушении и проводится административное расследование, — заявили в организации.

Ранее сообщалось, что программу Юрия Дудя на YouTube попросили проверить на пропаганду наркотиков. С таким заявлением в МВД обратилась Лига безопасного интернета. Глава организации Екатерина Мизулина рассказала, что блогеры должны более ответственно относиться к своему контенту, особенно если их аудитория многомиллионная.

Лига безопасного интернета, как сказано на её сайте, — одна из самых крупных и авторитетных организаций в России, цель которой — выявление и противодействие «опасному контенту». В 2011 году за её создание выступили такие ведомства, как Минкомсвязь, МВД и думский комитет по вопросам семьи, женщин и детей.