Сильные боли и минус 30 кг: дочь Кончаловского раскрыла ужасы похудения

https://static.news.ru/photo/50d1fe78-8f9f-11ea-b21f-fa163e074e61_660.jpg Фото: welcometomaria/instagram

Дочь известных актёров Егора Кончаловского и Любови Толкалиной Мария рассказала о последствиях своего экстремального похудения. Однажды, твёрдо решив стать стройной и красивой, она похудела на 30 кг, что не могло не отразиться на её здоровье. Девушка чуть не лишилась волос и столкнулась с болями в теле.

Я чувствовала себя древней старухой. У меня болела голова так, что я думать не могла! Одно лишь сильное сокращение количества калорий приводит к потере волос, истончению кожи и холодным конечностям, — рассказала она подписчикам своего Instagram.

К счастью, она быстро осознала, что вредит своему здоровью, и перестала мучить себя голоданием. Девушка обратилась к россиянкам с призывом более обдуманно подходить к вопросам похудения и внимательно прислушиваться к своим ощущениям.

Голод — худший способ похудеть! Он провоцирует осложнения со здоровьем и повышает вероятность появления пищевой зависимости, — заключила наследница знаменитой династии.

Ранее NEWS.ru писал, что зарубежные диетологи составили шесть правил для эффективного и быстрого похудения для людей после 40 лет. Специалисты, например, советуют не накапливать жир, а использовать его в качестве источника энергии. Ещё необходимо спать не менее семи часов в сутки.