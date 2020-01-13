https://static.news.ru/photo/08f39f3c-3697-11ea-b531-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Известный юморист Владимир Винокур дал большое интервью, в котором рассказал, каким потрясением для него стала смерть его матери. 71-летний артист признался, что до сих пор с со слезами на глазах вспоминает последние слова родительницы.

Мама уходила ночью, умирала у меня на руках. Она тогда сказала: «Сыночек, сильно не грусти, не ходи часто на кладбище, не беспокойся. Мы все будем охранять тебя, будем наблюдать, — рассказал он в программе «Судьба человека».

Алла Юльевна ушла из жизни летом 2018 года. Женщина умерла в возрасте 96 лет. Её жизнь, по воспоминаниям Винокура, была полна испытаний. В 1995 году она потеряла любимого мужа, а 15 лет спустя и своего старшего сына. Главной опорой для неё стал Владимир Винокур. Он всегда старался поддерживать самого родного человека. Артист поделился, что был очень близок с мамой. Он жил с ней в соседних подъездах и до сих пор, проходя мимо, смотрит в до боли знакомые окна.

Меня и сейчас тянет в эту квартиру. Когда прохожу мимо её подъезда, становится грустно. Я потерял последнего родного человека, — поделился юморист.

Он добавил, что в памяти его телефона хранятся номера телефонов его матери, отца и брата, и он не собирается удалять их. Сейчас всё свободное время артист посвящает внуку, передаёт «СтарХит».

Ранее Владимир Винокур прокомментировал скандал, который разгорелся вокруг певца Льва Лещенко. Народный артист нецензурно выражался во время шоу Максима Галкина, чем вызвал критику со стороны общественности. По словам юмориста, такое поведение не присуще Лещенко и его можно назвать случайным, писал NEWS.ru.