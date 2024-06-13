«Силиконовая малышка» обвинила олимпийского чемпиона в покушении Модель Playboy обвинила олимпийского чемпиона Терзиева в нападении на нее

Фото: Социальные сети

Светлана Гущерова

В Болгарии местная светская львица и обладательница титула «Мисс Playboy 2009» Светлана Гущерова обвинила олимпийского чемпиона Кирила Терзиева в избиении. В соцсетях она заявила, что спортсмен напал на нее на глазах у ее детей, схватил ее за волосы и сломал передние зубы.

Я собираюсь поделиться тем, что касается безопасности всей моей семьи. Кирил Терзиев, бывший борец, несколько минут назад залез в мою машину на глазах у моих детей Крисси, Энни и Добби. Это произошло после того, как я заметила, что он следит за мной. <...> Почему после того, как он мне угрожал на протяжении года, <...> полиция не обращает внимания на мои сигналы, — возмутилась Гущерова.

Софийская прокуратура взяла под свой контроль разбирательство в ситуации. Следствие назначило провести судебно-психиатрическую и психологическую экспертизы в отношении обоих участников конфликта, передает портал Шоу.blitz.bg.

При этом по факту зубы женщины не выбиты, а видеозапись с камер наблюдения не такая качественная, чтобы быть использованной в качестве доказательства на суде.

Терзиев утверждает, что не трогал Гущерову. По его словам, их конфликт произошел на фоне того, что Гущерова заняла у него и еще нескольких людей деньги в долг и не отдает на протяжении длительного времени.

Светлану Гущерову я даже не трогал, не говоря уже о том, чтобы бить. Я ей давал в долг. Обещают вернуть, но не делают этого. Могу назвать еще как минимум десять человек, которым они должны, — заявил спортсмен.

Светлана Гущерова стала популярной в Болгарии после съемок в журнале Playboy и участия в нескольких реалити-шоу. Местные СМИ называют ее «силиконовой малышкой». В 2018 году девушка вышла замуж за бизнесмена Христиана Густерова.

Кирил Терзиев стал бронзовым призером на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году, а на Олимпиаде-2012 в Лондоне занял 14 место.

Ранее полиция в городе Колпино Ленинградской области возбудила уголовное дело по факту гибели солистки группы Una Анастасии Котовой. Ее сожитель обратился в полицию 15 мая и сообщил, что девушка лежит вся в крови после драки. В итоге певица скончалась.