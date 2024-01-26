«Сил никаких нет»: Галкин осудил поведение Ахеджаковой и Козловского Борис Галкин осудил высказывания Ахеджаковой и Козловского про СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заслуженный артист России Борис Галкин выразил негативное отношение к словам актеров Лии Ахеджаковой и Данилы Козловского, осудивших спецоперацию на Украине. В беседе с aif.ru звезда фильма «В зоне особого внимания» сказал, что эти артисты ему так надоели, что «сил никаких нет».

Они мне так все надоели, что у меня просто сил никаких нет. Это все детский лепет на лужайке с точки зрения каких-то своих мозговых заморочек. Мне тут как-то заявили, что у них есть своя правда, мол. Я говорю: ну да, конечно, только они из другого детского садика, они играют в другой песочнице. Ну это же какой уровень мышления, чтобы осуждать СВО, которая защищает интересы твоей страны?! — возмутился Галкин.

Вместе с тем актер добавил, что может перенести, если его коллеги выражают свою позицию на словах. Однако, подчеркнул Галкин, он не сможет простить, например, музыканта Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и подобных ему, за спонсирование ВСУ.

Ранее Борис Галкин рассказал, что Запад и нынешние власти Киева сделали все, чтобы посеять раздор между украинцами и русскими. Артист отметил, что потерял многих друзей на Украине из-за их русофобии и отказа от общей истории.

Галкин подчеркнул, что раньше украинцы и русские были двумя частями одного народа и прекрасно понимали друг друга. Актер указал, что любит украинскую музыку и не может себе представить, чтобы в России вдруг пошли путем запрета культуры и искусства своих соседей.