Сигал разошёлся с женой и уехал в Дубай с незнакомкой из Москвы

https://static.news.ru/photo/e93862ce-44b2-11eb-8f94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Известный американский актёр и популяризатор айкидо Стивен Сигал, получивший в 2016 году российское гражданство, разошёлся со своей супругой Батсухийн Эрдэнэтуяа и уехал отдыхать в Дубай в компании незнакомки, с которой его ранее видели в Москве.

68-летний актёр, обосновавшийся в особняке на Рублёвке, изначально планировал встретить Новый год в своём доме в Подмосковье в окружении семьи. Однако между ним и его супругой произошла размолвка, из-за чего Батсухийн Эрдэнэтуяа уехала на родину в Монголию, сообщает портал PeopleTalk.

Сигал, между тем, не остался в России, а уехал на отдых в Дубай, взяв с собой новую девушку, с которой его раньше видели в Москве.

Известный и очень популярный в России актёр прожил с монгольской танцовщицей больше десяти лет, у пары есть общий сын.

Как сообщал NEWS.ru, в октябре президент России Владимир Путин поблагодарил Стивена Сигала за заботу о популяции байкальского омуля. Сигал перед этим возглавил экологический проект партии «За правду», одной из основных задач которого станет сохранение озера Байкал. Актёр заявил, что проблемы озера касаются всего мира, а не только России.