«Сидит без денег»: стало известно, за сколько готова выступить Пугачева Пугачева готова выступить на частной вечеринке в Турции за 100 млн рублей

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Певица Алла Пугачева готова выступать для частных заказчиков за пределами России, потому что «сидит без денег», сообщает KP.RU. По данным издания, к директору исполнительницы обратился журналист и пранкер Сорян и предложил ей спеть на дне рождения российского частного инвестора в Турции за 100 млн рублей. Директор Аллы Борисовны выслушал предложение и попросил прислать подробную информацию о мероприятии, говорится в сообщении.

Я представляю одного частного инвестора, у которого будет день рождения в Турции через 2 месяца. Возможно ли Аллу Борисовну пригласить? — спросил у представителя Пугачевой пранкер Сорян.

Журналист предположил, что у Примадонна за границей заканчиваются деньги, потому что раньше ее представители бросали трубки, когда слышали подобные предложения. Сейчас же они, по словам пранкера, заинтересовались обещанной суммой.

Ранее стало известно, что Пугачева больше не может жить на Кипре из-за 43-градусной жары и перебирается в Юрмалу, где у нее есть собственная вилла. Из-за погодных условий у 75-летней артистки опухают ноги и «нет сил ходить». Пугачева и раньше жаловалась на трудно переносимую жару на Кипре, но теперь приняла окончательное решение покинуть жаркий остров.

До этого эксперт по репродуктологии заявил, что Алла Пугачева теоретически может быть биологической матерью для двойни Елизаветы и Гарри, которых та воспитывает в браке с юмористом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Однако, по его словам, с практической точки зрения такая ситуация вряд ли возможна.