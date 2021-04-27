«Щёлки вместо глаз»: поклонников удивил «опухший» Прилучный

https://static.news.ru/photo/24913d4a-a72e-11eb-bca4-96000091f725_660.jpg Павел Прилучный Фото: bugevuge/instagram.com

Актёр Павел Прилучный опубликовал в своём Instagram новую фотографию, которая вызвала беспокойство у поклонников.

На снимке актёр позирует вместе с Иваном Ургантом и певицей Анастасией Спиридоновой. Он стал гостем вечерней передачи шоумена и призвал фанатов посмотреть новый выпуск. Однако подписчиков больше заинтересовал внешний вид артиста — их удивило его «опухшее» лицо. Некоторые предположили, что Прилучный стал чаще выпивать.

Щёлки вместо глаз, — написала одна из поклонниц.

Другая заметила, что Прилучный очень сильно изменился, и не в лучшую сторону.

Что стало с Пашей? От его красоты и следа не осталось, — расстроилась другая фанатка.

Ранее бывшая жена Павла Прилучного Агата Муцениеце впервые прокомментировала роман актёра с «папиной дочкой» Мирославой Карпович. Актриса в эфире «TikTok Шоу» на «Новом радио» высказалась, что уже никогда не вернётся к экс-супругу. Прилучный уже год живёт с новой пассией.