https://static.news.ru/photo/62b4b0fe-daff-11e9-83b2-fa163e074e61_660.jpg Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне Фото: imago stock&people/Global Look Press

Актёр Арнольд Шварценеггер высмеял нож Сильвестра Сталлоне, поздравляя его с премьерой фильма «Рэмбо: Последняя кровь». Видеообращение к своему другу он выложил в Instagram.

В кадре Арни сначала показывает оружие, которым Рэмбо умело орудует в фильме, а потом вытаскивает тесак. На фоне ножа он выглядит огромным. Он был реквизитом на съёмочной площадке «Хищника» в 1987 году.

Невероятно, посмотрите на этот нож. Но это не нож. Вот это — нож! Его использовали в «Хищнике». Он немножечко больше твоего, но не переживай. Если серьёзно, то желаю тебе удачи с «Рэмбо» в этот уик-энд. Фильм будет хитом, ты всех порвёшь, ты лучший, — сказал Шварценеггер.

Фильм «Рэмбо: Последняя кровь» уже вышел в российский прокат. По сюжету пятого фильма о Джоне Рэмбо главный герой, уже было ушедший на покой, вновь вынужден взяться за оружие, чтобы противостоять преступному синдикату. В описании к видео говорится, что картина станет последней частью серии боевиков о легендарном суперсолдате.

Кроме Сильвестра Сталлоне, традиционно исполнившего главную роль, в съёмках приняли участие Пас Вега, Серхио Перис-Менчета, Адрианна Барраза, Иветта Монреаль, Джин Ким ака Йена Хан, Хоакин Косио и Оскар Дженада, писал News.ru.