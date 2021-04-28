Шварценеггер не смог досмотреть вручение «Оскара»

https://static.news.ru/photo/f8206026-a820-11eb-b909-96000091f725_660.jpg Арнольд Шварценеггер Фото: Zuma/TASS

Американский актёр австрийского происхождения Арнольд Шварценеггер раскритиковал церемонию вручения премии «Оскар». По его словам, он «не мог смотреть это», хотя на сцене было много талантливых артистов, передаёт YouTube-канал Jimmy Kimmel Live. Артист сказал, что его хватило только на треть шоу.

Ведущий Джимми Киммел спросил Арни, как можно сделать мероприятие интереснее. «Терминатор» пошутил, что в следующий раз надо провести его на Muscle Beach — площадке, где йоги, гимнасты и циркачи устраивают различные представления.

В 2021-м зрители в США обделили вниманием церемонию вручения «Оскар». На телеканале ABC шоу посмотрели лишь 9,8 млн человек, что почти на 58% меньше, чем в 2020-м, когда трансляция собрала у экранов 23,6 млн граждан, что также стало антирекордом. При этом семь лет назад в прямом эфире «Оскар» увидели свыше 40 млн кинолюбителей.

93-я церемония вручения премии Американской киноакадемии «Оскар» прошла в ночь на 26 апреля в Лос-Анджелесе. Впервые до отбора были допущены фильмы, которые не были в широком прокате и демонстрировались публике только онлайн. Кроме того, награждения лауреатов прошли сразу на двух площадках: на сцене домашнего кинотеатра киноакадемии Dolby Theatre и в зале вокзала Union Station в Лос-Анджелесе, сообщается на сайте Академии.