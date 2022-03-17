Шварценеггер обвинил Кремль в ситуации вокруг Украины

Американский актёр и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер завёл Telegram-канал, в котором высказал своё мнение о ситуации на Украине, а также призвал президента России Владимира Путина остановить спецоперацию.

Ролик артист сопроводил кратким постом на русском языке.

Я люблю русский народ. Вот почему я должен сказать вам правду. Пожалуйста, смотрите и делитесь, — написал он.

В видеообращении Шварценеггер заявил, что, на его взгляд, неверно говорить о денацификации Украины, президент которой имеет еврейское происхождение. Он также указал на то, что всех трёх братьев отца главы Украины убили нацисты во время Второй мировой войны.

Кроме этого, актер отметил, что всегда испытывал уважение и привязанность к российскому народу. При этом он вспомнил случай из жизни. Когда ему было 14 лет, он познакомился с советском тяжелоатлетом Юрием Власовым, который стал для него кумиром. Из-за почитания советского спортсмена он часто ссорился с отцом, потому что тот просил сына найти себе пример для подражания среди немецких или австрийских атлетов.

Я не снял фото со стены. Потому что мне было всё равно, под каким флагом выступал Юрий Власов, — рассказал он.

С тех пор его связи с Россией только укреплялись, добавил Шварценеггер.

13 марта британский актёр Бенедикт Камбербэтч заявил, что надеется принять участие в государственной программе Home for Ukraine, в рамках которой предлагается помощь украинским беженцам в размещении. Он добавил, что нужно делать всё возможное, чтобы помочь беженцам предоставить жильё, и выразил надежду, что он сможет приютить кого-то у себя.