Американский актёр Арнольд Шварценеггер попытался научить свою собаку правилам гигиены при коронавирусе. Он показал питомцу по кличке Черри, как правильно мыть руки, или в его случае — лапы.
Видео необычного урока Шварценеггер
Судя по видео, к процедуре актёр подошёл ответственно: он долго мылил руки, демонстрируя собаке всю серьёзность своих намерений, после чего вымыл их водой.
Точно неизвестно, получится ли у Черри так же, как у хозяина. Но что касается самого Железного Арни, то он утверждает, что моет руки не реже 50 раз в день, и каждый раз — не менее чем по 20 секунд.
Длительность процедуры вполне соответствует рекомендациям врачей, о которых ранее рассказывал NEWS.ru. Однако с количеством — судя по всему, перебор. Специалисты предупреждают, что слишком часто мыть руки — тоже вредно.
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