https://static.news.ru/photo/7fd10178-66c4-11ea-9fb5-fa163e074e61_660.jpg Арнольд Щварценеггер Фото: schwarzenegger/instagram.com

Американский актёр Арнольд Шварценеггер попытался научить свою собаку правилам гигиены при коронавирусе. Он показал питомцу по кличке Черри, как правильно мыть руки, или в его случае — лапы.

Видео необычного урока Шварценеггер обнародовал в Instagram. По его словам, тщательное соблюдение простых правил чистоты поможет снизить темпы заражения и защитить в том числе других людей.

Судя по видео, к процедуре актёр подошёл ответственно: он долго мылил руки, демонстрируя собаке всю серьёзность своих намерений, после чего вымыл их водой.

Точно неизвестно, получится ли у Черри так же, как у хозяина. Но что касается самого Железного Арни, то он утверждает, что моет руки не реже 50 раз в день, и каждый раз — не менее чем по 20 секунд.

Длительность процедуры вполне соответствует рекомендациям врачей, о которых ранее рассказывал NEWS.ru. Однако с количеством — судя по всему, перебор. Специалисты предупреждают, что слишком часто мыть руки — тоже вредно.