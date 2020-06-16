Шутка Емельяненко о «голубых звёздах» напомнила о скандале с Киркоровым

https://static.news.ru/photo/8812713e-b05a-11ea-b10e-fa163e074e61_660.jpg Александр Емельяненко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко напомнил подписчикам о скандале с Киркоровым, изобразившим десантника-гея в своём новом видео. По словам спортсмена, эта ситуация у него ассоциируется с песней группы Centr, в которой поётся «о голубых звёздах».

Слушаю группу Centr и вспомнил о скандале, который сейчас на просторах новостных СМИ. Лучше прям слова не подберёшь, а поётся там так — «Звёзды голубые и голубые звёзды». Я думаю, вы поняли, о чём я, — рассказал он на своей странице в Instagram.

Многие подписчики Емельяненко оценили его шутку и стали отмечать в комментариях самого Киркорова, пытаясь обратить его внимание.

Ранее Киркоров опубликовал скетч, в котором предстал в тельняшке и голубом берете с двусмысленными шутками об ориентации своего персонажа. Экс-глава ВДВ Владимир Шаманов назвал этот сюжет отвратительным и призвал Киркорова извиниться и удалить видео.

Ролик возмутил также Союз десантников РФ. Ветераны подписали обращение к Минкультуры с требованием удалить ролик из соцсетей, а в группе «Ветераны ВДВ и спецназа» во «ВКонтакте» Филиппа Бедросовича предлагают «десантировать без парашюта» и приглашают на День ВДВ в парк Горького для «откровенного разговора», писал NEWS.ru.