Шурыгина угодила в больницу из-за серьёзной депрессии

https://static.news.ru/photo/34d54272-982f-11eb-a886-96000091f725_660.jpg Диана Шурыгина Фото: demon__diana_h/instagram.com

Диана Шурыгина оказалась на больничной койке из-за проблем с серьёзной депрессией. Так уверяет сама бывшая жертва изнасилования.

Шурыгина каждый день выходит в эфир, и если в первые дни она действительно выглядела слабой, отёкшей и еле шевелила губами, то сейчас звезда ток-шоу приходит в себя. Девушка говорит, что пробудет в больнице ещё несколько дней.

Мне хочется танцевать, но пока не буду вам показывать, — приводит слова Шурыгиной «Собеседник».

Бывшая жертва изнасилования уверяет, что ей стало лучше благодаря прописанным медиками препаратам. Но свой точный диагноз девушка скрывает. Поэтому у подписчиков закралось подозрение, что она лечится не от депрессии, а от последствий увлечения запрещёнными препаратами.

Такие версии появились в комментариях к постам Шурыгиной, но она на них предпочитает не отвечать.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Диана Шурыгина впервые показалась на публике после того, как ей сделали операцию по увеличению груди. На вечеринке в тот же день девушку довели «до слёз».