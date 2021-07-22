Шура намекнул на роман с 52-летней Блёданс

Певец Шура опубликовал фотографию, на которой он трогает актрису Эвелину Блёданс за интимные места. Совместные снимки он выложил в Instagram.

Ну как вот не удержаться? Хочется и целовать, и обнимать это прекрасное создание — Эвелиночку! — прокомментировал свой пост Шура.

Уже неделю звёзды отдыхают в одном отеле в Крыму и ведут себя крайне эпатажно, недвусмысленно намекая на роман. При этом Блёданс в беседе с Teleprogramma.pro назвала их связь «лёгкими романтическими отношениями без обязательств». Актриса рассказала , что идея сфотографироваться подобным образом родилась внезапно и поначалу они не хотели выкладывать снимки на всеобщее обозрение.

Блёданс добавила, что провела с Шурой несколько прекрасных дней: они «делали массаж и неплохо расслабились». Более подробно о предполагаемом романе с певцом актриса распространяться не стала, лишь посоветовала уточнить серьёзность намерений в отношении неё у самого Шуры.

Ранее Эвелина Блёданс заявила, что подверглась сексуальным домогательствам в 18 лет, и даже раскрыла интимные подробности этого инцидента. При этом имя обидчика, которым является некий известный режиссёр, до сих пор остается в тайне.