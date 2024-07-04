Поклонники восхитились внешностью 72-летних актеров Актеры Пэм Доубер и Марк Хэрмон восхитили поклонников внешнем видом

Фото: Billy Bennight/AdMedia/Global Look press

Марк Хэрмон

Американские актеры и супружеская пара Пэм Доубер и Марк Хэрмон восхитили поклонников своим внешним видом, пишет Daily Mail. 72-летние знаменитости попали в объектив папарацци во время прогулки по Санта-Монике, Калифорния.

На Доубер были широкие прямые джинсы, белая блузка и шляпа. Она обула кроссовки и взяла большую сумку. Хэрмон при этом вышел в свет темно-синих шортах, белой футболке и козырьке от солнца. Поклонники оценили их естественную красоту. Они назвали их великолепными и милыми.

Ранее голливудский актер Том Круз был замечен на концерте британской рок-группы Coldplay в Pyramid в Гластонбери. По данным Daily Mail, компанию ему составил коллега по фильму «Миссия невыполнима» Саймон Пегг и звезда «Секретных материалов» Джиллиан Андерсон. Папарацци заметили, что во время представления актеры выглядели счастливыми и обменивались между собой репликами.

До этого американский актер Бен Аффлек набросился на папарацци, когда покидал свой дом в Беверли-Хиллз. Журналисты ослепили артиста вспышками фотокамер, чем вызвали гнев звезды. Это случилось на выезде из дома. Аффлек остановил автомобиль, вышел и начал разговаривать с папарацци в резкой манере. Фотографы заверили, что понимают артиста и пообещали прислушаться к его предупреждениям.