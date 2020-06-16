Шура и Газманов вошли в список самых востребованных после карантина звёзд

https://static.news.ru/photo/2046116e-afec-11ea-b567-fa163e074e61_660.jpg Певец Шура Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Промоутер Сергей Лавров заявил, что российская эстрада оживает после связанного с коронавирусом простоя. Ему уже поступили заявки на корпоративы от нескольких заказчиков.

В беседе с KP.RU Лавров отметил , что гонорары звёзд за выступления на корпоративах упали на 30–40%. При этом сами артисты в большинстве относятся к этому с пониманием и соглашаются на пониженные выплаты. Среди тех, кто отказался снижать свои запросы, промоутер назвал Филиппа Киркорова.

По словам Лаврова, среди заказчиков корпоративов увеличился спрос на «недорогих артистов», таких как Шура (Александр Медведев) или Александр Маршал. Также стали популярны звёзды с патриотическим репертуаром, например Олег Газманов и Валерия. Промоутер также рассказал, что заказчики теперь включают в контракты пункт, который оговаривает возвращение средств в случае отмены мероприятия из-за введения режима ЧС или карантина, но ни в коем случае не перенос выступления.

Этот пункт появился не случайно. Многие артисты, когда случился карантин, деньги не вернули. Мол, переносите выступления, мы готовы отработать. Но у многих заказчиков планы за эти месяцы поменялись, а деньги не вернуть, — сказал промоутер.

Как ранее сообщал NEWS.ru, администратор певицы Ирины Аллегровой из-за вызванного пандемией падения доходов переквалифицировался в мясника.