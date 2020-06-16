Шура и Газманов вошли в список самых востребованных после карантина звёзд

Промоутер Сергей Лавров заявил, что российская эстрада оживает после связанного с коронавирусом простоя. Ему уже поступили заявки на корпоративы от нескольких заказчиков.
В беседе с KP.RU Лавров
По словам Лаврова, среди заказчиков корпоративов увеличился спрос на «недорогих артистов», таких как Шура (Александр Медведев) или Александр Маршал. Также стали популярны звёзды с патриотическим репертуаром, например Олег Газманов и Валерия. Промоутер также рассказал, что заказчики теперь включают в контракты пункт, который оговаривает возвращение средств в случае отмены мероприятия из-за введения режима ЧС или карантина, но ни в коем случае не перенос выступления.
Этот пункт появился не случайно. Многие артисты, когда случился карантин, деньги не вернули. Мол, переносите выступления, мы готовы отработать. Но у многих заказчиков планы за эти месяцы поменялись, а деньги не вернуть, — сказал промоутер.
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