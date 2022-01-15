Шукшина восхитилась теннисистом Новаком Джоковичем

Мария Шукшина решила поддержать высланного из Австралии сербского теннисиста Новака Джоковича. Актриса опубликовала в своём Telegram-канале фото первой ракетки мира и назвала его героем.

Сербский спортсмен был выслан из Австралии из-за нарушения антиковидных правил. Он является рьяным противником вакцинации. Как посчитали австралийские власти, он пытался обойти эпидемиологические запреты и незаконно проник на территорию страны. После долгих разбирательств теннисист был выслан.

Мой герой, — подписала фото в своём канале Шукшина, которая и сама является ярой противницей вакцинации.

Интересно, что Австралия сделала ряд исключений для въезжающих в страну лиц. Они не обязаны быть привиты — и это касается не только Джоковича и других спортсменов, но и туристов. Поэтому решение властей о депортации теннисиста больше связывают с политикой.

Ранее сербский теннисист Новак Джокович выразил разочарование в связи с решением Федерального суда Австралии отменить визу спортсмена из-за отсутствия вакцинации против COVID-19 и нарушения правил въезда. При этом он решил подчиниться решению судебной инстанции и объявил о начале работы с Австралийскими службами касаемо депортации.