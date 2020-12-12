Шукшина раскрыла, сколько получают звёзды за участие в «пошлых» ток-шоу

https://static.news.ru/photo/8cd921b8-3de0-11eb-8f9f-fa163e074e61_660.jpg Мария Шукшина Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Актриса Мария Шукшина объяснила причины безнравственности, царящей на ток-шоу, которые выходят на федеральных телеканалах.

Как рассказала Шукшина в эфире «Царьграда», сейчас политика телевидения одна — набрать просмотры за счёт скандальной темы. Поэтому на федеральных каналах царят пошлость, безнравственность, ссоры, клевета, дрязги и жуткие семейные разборки. По её словам, отрегулировать эту ситуацию может только самоцензура. Она считает, что нужно создать на тех же федеральных каналах альтернативное телевидение, хотя бы 50 на 50.

Актриса также раскрыла, сколько звёзды получают за участие в подобных ток-шоу. Это миллионы, утверждает она.

Знаю порядок цен, это миллионы. Если не будут платить деньги, вы думаете, кто-нибудь туда пойдёт? — задалась вопросом Шукшина.

Платят абсолютно всем — экспертам, массовке и гостям. При этом участники шоу успокаивают свою совесть тем, что они вынуждены зарабатывать, поскольку сидят без работы.

Ранее, отвечая на вопрос о морально-этических нормах в СМИ и социальных сетях, президент Владимир Путин отметил, что редко смотрит телевизор, но когда случается, то «его оторопь берёт». По его мнению, это зависит от уровня культуры тех людей, которые выпускают в эфир такие вещи. Он призвал поднимать уровень этих работников СМИ, чтобы они «не корёжили» сознание телезрителей, писал NEWS.ru.