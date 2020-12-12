Шукшина раскрыла, сколько получают звёзды за участие в «пошлых» ток-шоу

Актриса Мария Шукшина объяснила причины безнравственности, царящей на ток-шоу, которые выходят на федеральных телеканалах.
Как
Актриса также раскрыла, сколько звёзды получают за участие в подобных ток-шоу. Это миллионы, утверждает она.
Знаю порядок цен, это миллионы. Если не будут платить деньги, вы думаете, кто-нибудь туда пойдёт? — задалась вопросом Шукшина.
Платят абсолютно всем — экспертам, массовке и гостям. При этом участники шоу успокаивают свою совесть тем, что они вынуждены зарабатывать, поскольку сидят без работы.
Ранее, отвечая на вопрос о морально-этических нормах в СМИ и социальных сетях, президент Владимир Путин отметил, что редко смотрит телевизор, но когда случается, то «его оторопь берёт». По его мнению, это зависит от уровня культуры тех людей, которые выпускают в эфир такие вещи. Он призвал поднимать уровень этих работников СМИ, чтобы они «не корёжили» сознание телезрителей, писал NEWS.ru.