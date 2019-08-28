https://static.news.ru/photo/9440468e-c992-11e9-b9c7-fa163e074e61_660.jpg Михаил Шуфутинский Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певец Михаил Шуфутинский рассказал, что не хочет быть в одиночестве 3 сентября.

День прощания, день, когда горят костры рябин. Как костры, горят обещания в день, когда я совсем один. Но я не хочу быть совсем один в этот день, — сказал он в своём обращении, размещённом в Instagram .

Он подчеркнул, что не хочет быть в одиночестве в любой день, он желает находиться вместе со своими фанатами.

Ранее News.ru писал, что Шуфутинский решил навсегда уехать из США. Российский певец уже начал распродавать имеющуюся у него в Штатах недвижимость.