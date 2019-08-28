Певец Михаил Шуфутинский рассказал, что не хочет быть в одиночестве 3 сентября.
День прощания, день, когда горят костры рябин. Как костры, горят обещания в день, когда я совсем один. Но я не хочу быть совсем один в этот день, — сказал он в своём обращении, размещённом в
Он подчеркнул, что не хочет быть в одиночестве в любой день, он желает находиться вместе со своими фанатами.
Ранее News.ru писал, что Шуфутинский решил навсегда уехать из США. Российский певец уже начал распродавать имеющуюся у него в Штатах недвижимость.