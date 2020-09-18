Шуфутинский раскритиковал новую песню Элджея

https://static.news.ru/photo/e26eb4da-fab0-11ea-a94e-fa163e074e61_660.jpg Элджей Фото: sayonaraboy/instagram.com

Певец Михаил Шуфутинский стал гостем шоу «Музыкалити», которое ведёт Максим Галкин. Звёзды обсудили последние новинки в мире музыки.

Исполнитель хита «3 сентября» негативно отнёсся к новой песне рэпера Алексея Узенюка, более известного как Элджей.

Тут ни музыки нет, ни ритма, не качает ничего. И текст, конечно. Это текст сумасшедшего человека, дурного, который ничего не понимает, — отметил артист, слушая песню «911».

Шуфутинский подчеркнул, что знаком с творчеством этого музыканта. По его словам, в репертуаре у Элджея есть песни, которые не вызывают негативной реакции.

Кроме того, заслуженный артист РФ похвастался, что его сын тоже читает рэп.

Как ранее писал NEWS.ru, рэперы Моргенштерн и Элджей, уже выпускавшие в 2020 году совместную песню «Кадиллак», снова записали трек. Коллаборация получила название Lollipop. По словам слушателей, мелодия в треке очень похожа на мотив из композиции «Песенка» группы «Руки вверх».