Шуфутинский привёл поклонников в восторг поздравлением с 3 сентября

https://static.news.ru/photo/79c8b684-ed71-11ea-b75f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певец Михаил Шуфутинский выложил в соцсеть небольшой клип на свой хит «3 сентября» в новой аранжировке и поздравил поклонников с неофициальным «праздником», появившимся благодаря ставшему мемом шлягеру.

Также певец рассказал поклонникам, что вечером 3 сентября он планирует быть в гостях у друзей и выйти в прямой эфир в соцсети, чтобы поздравить всех своих слушателей, отмечающих день рождения и спеть свой главный хит.

Подписчики с восторгом восприняли и поздравление, и анонсированную возможность послушать песню ещё раз. «Кто ещё не перевернул, скорее переворачивайте», «Лучше, чем Новый год», «Спасибо вам за этот праздник и ритуал»: начали оставлять комментарии пользователи, едва пост был опубликован сразу после полуночи.

Владивосток уже начал отмечать... Любим, уважаем, жжём костры рябин, — написала юзер под ником evatarena.

В 2020 году хиту, благодаря которому в Интернете появилось множество мемов и гифок, исполняется 26 лет. Музыку для «3 сентября» написал Игорь Крутой, текст — Игорь Николаев.

Как сообщал NEWS.ru, одной из жительниц Санкт-Петербурга настолько надоел ажиотаж вокруг песни Шуфутинского, что она попросила местных депутатов запретить её. Соответствующая петиция, адресованная ЗакС Северной столицы, появилась на сайте Change.org.