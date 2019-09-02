https://static.news.ru/photo/f5e36440-ce13-11e9-bf9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Певец Михаил Шуфутинский рассказал, что не собирается отказываться от песни «3 сентября» из-за того, что она стала поводом для шуток в Интернете.

Я эту песню пою на каждом концерте уже 25 лет, — цитирует исполнителя РИА Новости .

Певец отметил, что новый хит вместо старого нужен тем, у кого прежняя композиция плохая, а со своей песней он расставаться не собирается.

Как ранее писал News.ru, музыкант Юрий Лоза заявил, что песня Шуфутинского становится популярным предлогом для обсуждения лишь раз в году, и разговоры об этом — безвкусица.

Шуфутинский впервые исполнил песню «3 сентября» в 1993 году. Музыку написал Игорь Крутой, текст — Игорь Николаев.

Автор слов отметил, что песня не несёт в себе никакого тайного смысла. По словам Николаева, за этой датой ничего не стоит, она просто идеально легла на музыку, которую написал Игорь Крутой.

Игорь Николаев также рассказал, что эта песня на самом деле называется «Я календарь переверну». Кроме того, изначально она предназначалась другому певцу, однако шансонье попросил отдать её ему.