https://static.news.ru/photo/de31f0a6-6f20-11ea-8867-fa163e074e61_660.jpg Фото: nastyashubskaya/instagram.com

Анастасия Шубская опубликовала архивный снимок с отдыха с Александром Овечкиным в Мексике. Пара ездила туда в январе этого года.

На тот момент ситуация с распространением коронавируса не была настолько острой, сейчас же жена хоккеиста находится в полной самоизоляции.

На снимке дочь Веры Глаголевой стоит на пляже на берегу океана, её обнимает любимый муж. Тогда же пара отметила день рождения отца модели — бизнесмена Кирилла Шубского, на празднике были сёстры жены хоккеиста.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Овечкин дал первые уроки по игре в хоккей полуторагодовалому сыну Серёже. Хоккейную коробку, пока безо льда, установили во дворе дома.