Штурм ударила мужа Легкоступовой во время телешоу

https://static.news.ru/photo/51c2bb8a-43b6-11eb-b921-fa163e074e61_660.jpg Наталья Штурм Фото: instagram.com/nataliashturm

Вдовец Валентины Легкоступовой во время эфира «Пусть говорят» получил пощёчину от певицы Натальи Штурм, которая была подругой покойной артистки. Фирсов пришёл на передачу, чтобы ответить на обвинения в смерти жены.

Теперь меня называют и альфонсом, и мошенником. Ну, пусть так. Две яхты, три машины, $100 тысяч на счетах, но альфонс, — сказал Фирсов.

По словам Юрия, певица страдала от алкоголизма. Она часто выпивала. Пьяной, по его словам, она была и в день рокового падения. Брак с исполнительницей хита «Ягода-малина» продлился всего 10 месяцев.

Певица Наталья Штурм после этих слов тут же набросилась на яхтсмена не только с обвинениями, но и кулаками. Она рассказала, что Фирсов давно хотел познакомиться с Легкоступовой, а теперь пытается приобрести выгоду на её смерти.

Теперь же пытаетесь пиариться на Валиной смерти, используете её. Как же мне хочется вам треснуть, ударить за всех обманутых женщин, — сказала Штурм.

После этих слов она влепила вдовцу пощёчину. Штурм также пригрозила собственным расследованием и пообещала разоблачить ложь Фирсова. Сам яхтсмен при этом считает, что его обвиняют специально. Фирсов признался, что до сих пор любит Валентину и не может сдержать слёз, вспоминая её.

На днях адвокат Сергей Жорин сообщил, что яхтсмен заявил права на всё имущество, а также интеллектуальную собственность Легкоступовой. Фирсов, по его словам, решил начать петь хиты своей покойной супруги.

Валентина Легкоступова умерла 14 августа 2020 года в возрасте 54 лет. До этого она попала в клинику с черепно-мозговой травмой. СМИ сообщали, что она перед инцидентом вместе с супругом Юрием Фирсовым несколько дней не выходила на связь. Следствие считает, что певица получила травмы после падения в своей квартире, однако родственники певицы считают, что к этому может быть причастен её муж.

Ранее Фирсов заявил, что не может смириться с гибелью жены. Он настаивает на своей невиновности и говорит, что супруга была для него всем в жизни. Особо яхтсмен отмечает, что не стал скрываться после гибели певицы. Сейчас, по его словам, он делает всё, чтобы сохранить память о супруге, писал NEWS.ru.