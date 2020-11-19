Штурм опубликовала свежее фото вдовца Легкоступовой с девицами

https://static.news.ru/photo/22d2936a-2a23-11eb-a66d-fa163e074e61_660.jpg Валентина Легкоступова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Наталья Штурм опубликовала фото Юрия Фирсова — вдовца Валентины Легкоступовой в окружении девиц. На снимке яхтсмен обнимает двух молоденьких женщин и выглядит явно довольным жизнью.

Штурм уличила Фирсова не только в лицемерии, но и в ханжестве, вспомнив, как бодро яхтсмен «прыгал» возле телевизионного фургончика в день смерти её подруги. Но стоило прозвучать слову «мотор», как вдовец тут же «рухнул наземь, убитый горем».

Как быстро лечат душевные «раны» скорбящие вдовцы? Не прошло и двух месяцев вдовец в ночном клубе с явным удовольствием лапает за задницы девиц. Скажите мне ребята — а что такое скорбь? Есть вообще мозги у Этого? И что случилось с Валей, что она пошла замуж за бездушного прагматика? — с горечью подписала фото Наталья Штурм.

Подписчики поддержали певицу, согласившись, что такое поведение «в голове не укладывается». «Гендерное неравенство, усталость от одиночества и итог такие псевдомужья, которые тебя сживают со свету», — пришли к выводу пользователи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Юрий Фирсов, супруг недавно умершей Валентины Легкоступовой, жалуется, что не может найти место захоронения своей жены. Родственники певицы не желают с ним общаться и не отвечают на телефонные звонки, Фирсов вынужден сам ходить по кладбищам и искать, где захоронен прах супруги.