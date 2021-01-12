Шпица в васильковой дублёнке с белым мехом прогулялась в парке Горького

https://static.news.ru/photo/8393880e-5560-11eb-bdff-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Шпица Фото: katerinashpitsa/instagram.com

Екатерина Шпица в васильковой дублёнке с белой оторочкой прогулялась по парку Горького в Москве. В тёплой и стильной шубке актриса напомнила поклонникам снегурочку.

Дублёнки на сегодняшний день выбирают всё больше звёзд и медийных лиц. Тренд 70-х снова прочно входит в моду, набираю популярность и у мужчин, и у женщин. Стильную новинку примерила и Екатерина Шпица, продефилировав в ней по зимнему столичному парку.

Однако шубка не спасла актрису от холода, и она была вынуждена отогреваться в специальном кресле, где и сделала фото.

А в ЦПКиО им. Горького на катке в зоне очага кресла с подогревом! Я сегодня оценила это сполна в перерыве на съемках! Много ли человеку надо? Пригреться и чаю теплого выпить, — написала под снимком Шпица.

Ранее NEWS.ru сообщал, что невестка Валерии Лиана Шульгина в отсутствие мужа вышла на прогулку с маленькой дочерью, облачившись в дублёнку пудрового цвета. Наряд молодой мамы дополнили фирменные сапоги с золотой застёжкой.