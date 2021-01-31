Шпица в красной фате до пола поразила зрителей китайским танцем

https://static.news.ru/photo/ce325774-640f-11eb-b60c-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/strictlycomedancing

Катерина Шпица в очередной раз поразила жюри талантом на шоу «Танцы со звёздами» на телеканале «Россия». Судившие танец профессиональные хореографы даже заподозрили, что актриса где-то профессионально училась танцам.

Шпица со своим партнёром Михаилом Щепкиным устроили целое представление, изобразив китайскую свадебную церемонию. На сцену актриса вышла в красной фате до пола, которую сорвал с неё танцор, оставив церемонные юбку с блузкой с намёком на китайскую одежду.

Пара исполняла румбу под песню из мультфильма «Мулан», что немного смутило сидевшую в жюри Дарью Златопольскую. Та не поняла, почему в одном номере собраны «латинос», песня на английском языке в европейском стиле и сам «китайский» танец.

Несмотря на это, пару признали лучшей в этом выступлении, что и показали оценки жюри. Шпицу спросили, занималась ли она до этого танцами, на что актриса честно ответила, что в 13 лет её выставила за дверь педагог из кружка по танцам в местном Доме культуры, признав девочку бесталанной.

Позвоните и спросите, почему меня не приняли в танцы, — со всей серьёзностью заявила актриса, повергнув в шок таким признанием жюри.

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