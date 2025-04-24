Шоумен объяснил внезапный успех Кадышевой среди молодежи Шоумен Сорокин заявил, что Кадышева выгодно отличается от безголосых певиц

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Надежда Кадышева

Солистка ансамбля «Золотое кольцо» Надежда Кадышева выгодно отличается на фоне множества безголосых и пошлых певиц на отечественной эстраде, заявил KP.RU шоумен Денис Сорокин. Он отметил, что сейчас в музыкальной сфере пришла эпоха патриотизма и любви ко всему русскому.

Людям надоели пустышки безголосые. Народ устал от «фанеры» и пошлости. Всем уже поперек горла эти «голые» звезды на сцене. <...> Кадышева на их фоне выгодно отличается. Да еще с такими хитами, — объяснил Сорокин.

По его мнению, молодежь оценила искренность и естественность в творчестве Кадышевой. Новое поколение воспитано на других ценностях, отметил шоумен. Он добавил, что дети устали от иностранного влияния и теперь тянутся к своим героям, которые ближе им по духу.

Надежда Кадышева ранее увеличила свой гонорар за выступление с 2 до 4–5 млн рублей. Это произошло на фоне большой популярности с выходом новой песни «Плывет веночек».