Шоумен Барецкий назвал причину его избиения возле клуба Шоумен Барецкий сообщил, что причиной его избиения мог стать конфликт с певцом Данко

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стас Барецкий

Шоумен Стас Барецкий, которого избили и ограбили у одного из клубов в Санкт-Петербурге, предположил в разговоре с NEWS.ru, что к инциденту могут быть причастны «люди певца Данко», с которым у него незадолго до этого случилась потасовка в том же караоке-баре. По данным СМИ, между певцом и шоуменом в тот же вечер произошла ссора, переросшая в драку.

Знаете, я не хочу его обвинять, но, может быть, кто-то либо увидел, что я на него наезжаю, может, какой-то его организатор, может, его охранники, еще кто-то. Потому что сейчас всякие мысли в голову у меня приходят, — заявил Барецкий.

Инцидент произошел 11 декабря около шести утра у одного из клубов в Санкт-Петербурге на Московском проспекте. Злоумышленник напал на Барецкого, похитил у него мобильный телефон и 120 тысяч рублей, после чего скрылся. У артиста диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Ранее народный артист России Григорий Лепс подрался в Санкт-Петербурге с посетителем бара. Инцидент произошел после его концерта. После полуночи на Московском проспекте народный артист России решил выяснить отношения с местным жителем. Лепс был с охранниками, которые тоже приняли участие в драке.