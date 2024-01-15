Шоу Волочковой требуют закрыть из-за видео с целующим ее трусы Джигурдой SHOT: общественники потребовали закрыть шоу Волочковой из-за видео с Джигурдой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова

В России потребовали запретить шоу балерины Анастасии Волочковой из-за видео, на котором актер Никита Джигурда целует ее в трусы, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, с такой инициативой выступила организация «Ветераны России».

Как передает канал, общественники считают, что Волочкова подает плохой пример балеринам и ее выступления могут оказать негативное влияние на психику несовершеннолетних танцовщиц. Видео сняли еще в начале 2023 года, однако попало оно в Сеть недавно. По данным SHOT, не исключено, что это было сделано на фоне скандала с «голой» вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой.

Сама Волочкова, комментируя слив видео в интернет, обвинила в этом Джигурду. Балерина назвала актера «проституткой, переобувшейся в одночасье». По ее словам, в ближайшее время у нее запланировано выступление с новым шоу.

Ранее поклонники Волочковой осудили ее за новогоднее видео с фейковым президентом России Владимиром Путиным. На опубликованном в соцсетях ролике она интересуется у главы государства, сгенерированного нейросетью, какой бы он подарок хотел получить на Новый год, и получает ответ: «Билет на „Щелкунчик“». Пользователи задались вопросом, можно ли использовать изображение главы государства без его согласия, а также предположили, что такое не сойдет Волочковой с рук.