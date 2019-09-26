https://static.news.ru/photo/045e220c-e0da-11e9-b510-fa163e074e61_660.jpg Алина Загитова Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Выступление на ледовой арене Олимпийской чемпионки Татьяны Навки будет улучшено прокатом ещё одной чемпионки Олимпийских игр Алины Загитовой.

Российская фигуристка Загитова примет участие в шоу Татьяны Навки в конце декабря, о чём она написала в своём Instagram .

Навка в своем аккаунте в Instagram также опубликовала сториз с Загитовой. В ролике фигуристки одеты в костюмы для выступления.

Вот так вот, дорогие друзья. Скоро вы увидите, — заинтриговала Навка.

Ранее News.ru сообщал, что поклонники олимпийской чемпионки Алины Загитовой приготовили перформанс к её выступлению в произвольной программе на контрольных прокатах в Москве. Когда Загитова закончит прокат, фанаты бросят на лёд 100 плюшевых сердец и корон. Также поклонники таланта спортсменки развернут 500 баннеров, где белым на красном фоне будет написано «Алина».