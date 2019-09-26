Выступление на ледовой арене Олимпийской чемпионки Татьяны Навки будет улучшено прокатом ещё одной чемпионки Олимпийских игр Алины Загитовой.
Российская фигуристка Загитова примет участие в шоу Татьяны Навки в конце декабря, о чём она написала в своём
Навка в своем аккаунте в Instagram также опубликовала сториз с Загитовой. В ролике фигуристки одеты в костюмы для выступления.
Вот так вот, дорогие друзья. Скоро вы увидите, — заинтриговала Навка.
Ранее News.ru сообщал, что поклонники олимпийской чемпионки Алины Загитовой приготовили перформанс к её выступлению в произвольной программе на контрольных прокатах в Москве. Когда Загитова закончит прокат, фанаты бросят на лёд 100 плюшевых сердец и корон. Также поклонники таланта спортсменки развернут 500 баннеров, где белым на красном фоне будет написано «Алина».