Шоу «Маска», выпуск 7 апреля: кого раскроют, кто уйдет, новый член жюри

Фото: Пресс-служба НТВ

7 апреля 2024 года на телеканале НТВ покажут восьмой выпуск пятого сезона музыкального шоу «Маска». Кого из участников могут раскрыть, кто уже снял маску, какие песни прозвучат, что за звезда войдет в состав членов жюри?

Когда смотреть восьмой выпуск шоу «Маска» 7 апреля 2024 года, что интересного

Премьера восьмого эпизода популярного музыкального шоу «Маска» состоится 7 апреля на телеканале НТВ в 20:20 мск. Программа продлится до 23:45.

Сейчас в «Маске» осталось восемь участников. По данным Дзен-канала «Семечки недаром», знаменитость под маской Кактуса в грядущем выпуске исполнит хит певицы Нюши под названием «Вою на луну». Енот выступит с композицией I Put a Spell on You культового музыканта Скримина Джея Хокинса. Один из членов жюри Тимур Родригез высоко оценил номер, назвав его лучшим в исполнении данной маски в текущем сезоне.

Кот споет композицию народного артиста России Григория Лепса «Я стану водопадом», а Змей Горыныч исполнит трек Wannabe от британской женской поп-группы Spice Girls. Бабочка выступит с песней «Любовь — волшебная страна» из фильма «Жестокий романс», а Горилла покажет зрителям номер на хит Александра Серова «Мадонна».

Щенок будет петь композицию I’ll Be Missing You дуэта американских артистов Паффа Дэдди и Фейта Эванса. Матрешка же исполнит хит Ларисы Долиной «Любовь и одиночество».

Фото: Пресс-служба НТВ

Кого могут раскрыть в восьмом выпуске «Маски»

Согласно предположению зрителей, в восьмой серии «Маски» из шоу уйдут Горилла или Матрешка. Поклонники считают, что Горилла — это 21-летний певец из Туркмении Акмаль. Другие уверены, что в этом костюме скрываются звезды сериала «Слово пацана» Леон Кемстач или Никита Кологривый. Такое мнение сложилось из-за подсказки, в которой были фразы из нашумевшей ленты Жоры Крыжовникова. Также некоторые зрители считают, что Горилла — это певец Нилетто (настоящее имя — Данил Прытков).

В костюме Матрешки, согласно большинству предположений, может скрываться актриса Анастасия Макеева. Под маской Щенка зрители видят Арсения Бородина, Родиона Газманова или Дениса Клявера, а в образе Кота — певиц Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт) или Ани Лорак.

Также россияне предполагают, что за маской Кактуса прячется Клава Кока, Катя IOWA или Люся Чеботина, а Енотом может быть Пелагея или Ева Власова.

Кроме того, многие зрители считают, что под маской Бабочки скрывается актриса Алла Михеева, певица Анна Асти или артистка Севиль Велиева.

В образе Змея Горыныча некоторые видят братьев Сафроновых или известных комиков, включая Азамата Мусагалиева и Гарика Харламова.

Фото: Пресс-служба НТВ

Кто будет новым членом жюри в восьмом выпуске «Маски»

В шоу «Маска» четыре постоянных члена жюри — народный артист России Филипп Киркоров, который является председателем, певица Валерия, телеведущая Регина Тодоренко и шоумен Тимур Родригез. В кресле пятого судьи периодически оказываются другие известные артисты. В пятом сезоне «Маски» там уже побывали юмористы Гарик Мартиросян, Александр Ревва и Тимур Батрутдинов, а также певцы Алексей Воробьев и Сергей Лазарев. Ведущим шоу остается актер Вячеслав Макаров.

Приглашенным членом жюри восьмого выпуска пятого сезона «Маски» станет народная артистка России Лариса Долина, которая в 2020 году сама принимала участие в программе в качестве участницы в костюме Оленя.

Кого уже раскрыли в пятом сезоне «Маски»

В предыдущих выпусках «Маски» члены жюри раскрыли шестерых участников шоу. Из программы выбыли Артем Катчер (Акула), Mia Boyka (Арлекин), Стас Ярушин (Водяной), Сергей Майоров (Кукуруза), Настасья Самбурская (Мотылек) и Давид Манукян (Дава, Перец).

Недавно Дава признался, что во время съемок шоу испытал паническую атаку. По его словам, дышать в маске было сложно, но по контракту снимать ее на площадке запрещено. Дава рассказал, что едва не умер от недостатка кислорода во время записи первого эфира шоу.

«Воздуха в маске не хватает. Все маски разные, в этот раз мне попалась очень плотная. Когда выходил на первый эфир, у меня началась паническая атака, я стал задыхаться. Думал, так и умру, маску ведь нельзя снимать», — написал он на своей странице в социальной сети.

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