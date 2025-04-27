Шоу «Маска», сезон 6, финал: кто снял маску 27 апреля, кто победил

Фото: Пресс-служба НТВ

27 апреля состоялся финальный выпуск шестого сезона шоу «Маска». Кто скрывался под масками добравшихся до последнего этапа персонажей, кто победил?

Какие маски боролись за победу в шестом сезоне

Первый выпуск шестого сезона шоу «Маска» вышел в эфир на телеканале НТВ 9 февраля. Членами жюри выступили певцы Филипп Киркоров и Валерия, шоумен Тимур Родригез и телеведущая Регина Тодоренко. Также в судейском кресле расположился певец Стас Костюшкин. Ведущим шестого сезона стал Вячеслав Макаров.

В ходе очередного сезона шоу за победу боролись 14 масок: Огурчик, Далматин, Бык, Овечка, Цыпленок, Капибара, Коровка, Вождь, Утка, Боксер, Окунь, Богомол, Страус и Сокол.

После первого выпуска в программе остались все участники. Затем поочередно рассекретили Коровку (Агата Муцениеце), Капибару (Эльдар Джарахов), Овечку (Ксения Бородина), Цыпленка (Александр Ревва), Богомола (Ольга Серябкина), Быка (Владимир Киселев — младший), Окуня (Ярослав Сумишевский), Огурчика (Серега), Утку (Ева Власова).

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В 11-м выпуске от 20 апреля маску должен был снять Страус, однако Киркоров предложил отложить разоблачение до финального эпизода шоу. По итогам второго полуфинала в игре остались Боксер, Вождь, Далматин и Сокол.

Фото: Пресс-служба НТВ

Кто снял маску в финале шестого сезона, кто победил

Финал шестого сезона шоу «Маска» стартовал в 13:00 мск 27 апреля в Государственном Кремлевском дворце.

В начале шоу маску снял Страус, как было запланировано ранее. В этом образе скрывалась актриса Эвелина Бледанс.

Программа 12-го выпуска была разбита на два этапа. Первый включал номера Боксера (Earth, Wind & Fire — September), Вождя (Димаш Кудайберген — «Любовь уставших лебедей»), Далматина (Imagine Dragons, J.I.D — Enemy) и Сокола (Филипп Киркоров — «Я эту жизнь тебе отдам»). После выступлений судьям было необходимо решить, снимет маску Боксер или Вождь. Большинство членов жюри остановилось на первом варианте — под маской скрывался бывший участник группы «Премьер-министр» Жан Милимеров.

Далее состоялся второй этап, номера исполняли оставшиеся участники: Сокол (Adele — Set Fire to the Rain), Далматин (Полина Гагарина — «Колыбельная») и Вождь (Michael Jackson — Earth Song). По итогам выступлений сперва снять маску было суждено Соколу — им оказался певец Алексей Гоман. Далее голоса судей разделились между Вождем и Далматином. Точку в этом вопросе поставил Киркоров, номинировав на раскрытие Далматина — этот образ отыгрывала певица Мона (Дарья Кустовская).

Победителем шестого сезона шоу «Маска» стал Вождь — певец Александр Панайотов.

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