Шоу «Маска» 31 марта: кого раскрыли, кто был в жюри, финальное голосование

Фото: Пресс-служба НТВ

В седьмом выпуске пятого сезона шоу «Маска» от 31 марта 2024 года рассекречен Перец. Что об этом известно, кто был приглашенным артистом?

Почему был перенесен показ седьмого выпуска

Седьмой выпуск в центральных регионах России покажут на канале НТВ сегодня, 31 марта, в 20:20 по московскому времени.

Серия была отложена с прошлой недели из-за теракта, произошедшего в «Крокус Сити Холле». Тогда руководство канала приняло решение изменить сетку вещания из-за трагедии.

Кто стал приглашенным членом жюри в седьмом выпуске

Приглашенным членом жюри в шестом выпуске «Маски» стал актер и певец Александр Ревва.

Основными членами жюри по-прежнему являются Филипп Киркоров, Тимур Родригез, Валерия и Регина Тодоренко. Ведущий проекта — Вячеслав Макаров.

Фото: Пресс-служба НТВ Филипп Киркоров

Кого раскрыли в седьмом выпуске

В седьмом выпуске программы «Маска» номинантами на вылет стали Перец, Матрешка и Горилла.

Зрительским голосованием был спасен Горилла, а члены жюри решили, что участие в проекте продолжит Матрешка.

Маску снял Перец. В костюме скрывался блогер и музыкант Давид Манукян (DAVA).

Специальным гостем шестого выпуска шоу «Маска» стала бабка-ежка. В ней рассекретили народную артистку России Аниту Цой. Она уже принимала участие в четвертом сезоне программы — тогда исполнительница скрывалась под маской Хомяка.

«Оказывается, члены жюри и поклонники шоу „Маска“ внимательно изучают типаж героя, порой становится даже страшно. Вот уж где настоящие сыщики. И дело не только в тембре голоса. В процессе оказалось, что интонация, речь, дикция, походка или какие-то движения — все это может тебя выдать. Наклон головы, жест руки — что угодно. Даже элементарно невыключенный телефон, геолокация или эйр-дроп. Если у артиста на сайте стоит гастрольный график, то и там побывают наши прекрасные сыщики, сопоставят гастроли с днями съемки. Залезут в социальные сети, изучат рейсы всех аэропортов и ж/д вокзалов. Честно могу сказать, я даже не подозревала, что все настолько серьезно», — рассказывала тогда Цой.

Фото: Пресс-служба НТВ

Кто уже снимал маску в пятом сезоне

В пятом сезоне шоу также уже снимали маски Кукуруза, Мотылек, Водяной, Акула и Арлекин.

Кукурузой оказался телеведущий Сергей Майоров, Мотыльком — актриса и певица Настасья Самбурская, Водяным — актер Станислав Ярушин, Акулой — рэп-исполнитель Артем Качер, Арлекином — блогер Мия Бойка.

«Теперь я могу об этом кричать на всю страну! Да, это я под маской Арлекина в шоу „Маска“ на НТВ. Все выпуски я водила за нос членов жюри, а эту песню захотела спеть своим голосом, потому что эту песню я чувствовала именно так. Но пришел дорогой Сережа Лазарев, а он не мог меня не отгадать, потому что он знает мой голос», — рассказывала Бойка.

Ярушин заявлял, что его исключение из передачи было необоснованным. Он отметил, что делал все возможное, чтобы дойти до финала.

«В чем суть шоу „Маска“, я так и не понял! Что надо сделать для того, чтобы надолго остаться в проекте? Если надо замаскироваться так, чтобы тебя не узнали, то я это сделал! Ни один член жюри ни разу, я повторяю, ни разу не назвал Водяного Стасом Ярушиным!» — жаловался артист в микроблоге.

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