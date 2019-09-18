https://static.news.ru/photo/b1b68748-da1b-11e9-83e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/demi_not_lovato

Участница шоу «Холостяк в раю» Деми Барнетт бросила своего партнёра по проекту Дерека Пета и сделала предложение девушке по имени Кристиан Хаггерти. Таким образом, впервые в истории сезон завершился гомосексуальной помолвкой.

Романтичный момент между двумя девушками произошёл на морском берегу. Барнетт стояла напротив Хаггерти и признавалась той в любви.

Я люблю тебя, и я даже не думала, что можно так относиться к кому бы то ни было, — цитирует участницу проекта Daily Mail .

После этого Барнетт достала спрятанную коробочку с обручальным кольцом и, следуя традициям, опустилась на одно колено. Девушка спросила у возлюбленной, женится ли та на ней. И Хаггерти ответила согласием.

Ранее News.ru писал, что в США апелляционный суд постановил, что власти штата Айдахо должны предоставить возможность пройти операцию по смене пола трансгендеру Эдри Эдмо. Он находится в мужской тюрьме, где отбывает наказание за сексуальное насилие над несовершеннолетним.