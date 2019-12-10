https://static.news.ru/photo/524284e2-1ab2-11ea-bcb7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Первый канал будет показывать восьмой сезон популярного шоу «Голос» в прямом эфире.

Двадцатого декабря в 21:30 по московскому времени на Первом стартуют прямые эфиры восьмого сезона вокального суперпроекта «Голос», — говорится в сообщении вещателя.

Отмечается, что судьбу участников песенного конкурса будут решать не только знаменитые наставники, но и зрители. А в финале будут учитываться только голоса поклонников шоу, которые и определят победителя, сообщает Первый канал.

Зрительское голосование будет проводиться по схеме «1 этап — 1 голос», которая применялась в проекте «Голос 60+». Организаторы обещают направить все собранные во время голосований средства на благотворительность.

Ранее NEWS.ru писал о том, что композитор Константин Меладзе выступил с критикой певца Сергея Шнурова как наставника шоу «Голос». По его словам, команда музыканта с уверенностью исполняет «дурацкие и абсурдные» песни.