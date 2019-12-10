Первый канал будет показывать восьмой сезон популярного шоу «Голос» в прямом эфире.
Двадцатого декабря в 21:30 по московскому времени на Первом стартуют прямые эфиры восьмого сезона вокального суперпроекта «Голос», — говорится в сообщении вещателя.
Отмечается, что судьбу участников песенного конкурса будут решать не только знаменитые наставники, но и зрители. А в финале будут учитываться только голоса поклонников шоу, которые и определят победителя, сообщает Первый канал.
Зрительское голосование будет проводиться по схеме «1 этап — 1 голос», которая применялась в проекте «Голос 60+». Организаторы обещают направить все собранные во время голосований средства на благотворительность.
Ранее NEWS.ru писал о том, что композитор Константин Меладзе выступил с критикой певца Сергея Шнурова как наставника шоу «Голос». По его словам, команда музыканта с уверенностью исполняет «дурацкие и абсурдные» песни.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен