В ТРК «Vegas Кунцево» показали фрагмент нового ледового шоу Татьяны Навки «Спящая красавица: легенда двух королевств». Главная звезда постановки — действующая олимпийская чемпионка Алина Загитова. Недавно, выступая в финале Гран-при по фигурному катанию в Турине, она получила травму ноги. Кроме того, 13 декабря Загитова неожиданно объявила о том, что приостанавливает спортивную карьеру. Как на это заявление отреагировала Татьяна Навка — в материале NEWS.ru.