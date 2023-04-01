Шоу «Что было дальше?» ушло с YouTube и набрало миллионы просмотров Новый выпуск «Что было дальше?» с Хасбиком за 10 часов набрал более 15 млн просмотров

Фото: youtube.com

Выпуск шоу «Что было дальше?»

Новый выпуск шоу «Что было дальше?» (ЧБД) с блогером Хасбиком (Хасбулла Магомедов) набрал более 15 млн просмотров всего лишь за 10 часов. Запись была размещена эксклюзивно в соцсети «ВКонтакте» утром 1 апреля после длительного перерыва. К 20:00 мск количество просмотров перевалило за 15 млн.

Гостями передачи стали российский комик Богдан Лисевский и дагестанский блогер Хасбик. Состав ведущих шоу не изменился, в ролике поучаствовали комики Нурлан Сабуров, Тамби Масаев, Илья Макаров, Эмир Кашоков и Алексей Щербаков.

Проект начал свою жизнь в 2019 году. Предыдущий выпуск «Что было дальше?» вышел в начале января 2022 года, эпизоды размещались на видеохостинге YouTube. Гость шоу, знаменитость, рассказывает историю из своей жизни, после чего пятеро комиков пытаются угадать, чем она закончилась.

Холдинг VK купил компанию Medium Quality, производящую ЧБД, в конце декабря. Шоу не выходило более года, а после сделки старые выпуски были удалены с YouTube.

В прошлом сентябре Хасбик подписал контракт с главной лигой смешанных единоборств в мире UFC. Срок соглашения составил пять лет. Сумма контракта не разглашалась. Блогеру 20 лет, при этом его рост — 93 см, а весит он 18 кг.