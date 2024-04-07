SHOT: звезду сериала «Солдаты» объявили в розыск SHOT: судебные приставы объявили в розыск актера Гаспаряна

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Игорь Гаспарян

Telegram-канал SHOT сообщил, что актера Игоря Гаспаряна, известного по сериалу «Солдаты», объявили в розыск. По его информации, знаменитость накопил долгов в размере 70 тысяч рублей, он не выплачивает эту сумму уже несколько лет. Канал уточнил, что причиной этого могут быть серьезные проблемы со здоровьем.

SHOT добавил, что на актера открыты 53 исполнительных производства, большинство из которых за нарушения правил дорожного движения. В публикации также уточняется, что артист недавно перенес операцию по удалению двусторонней грыжи и проходит длительную реабилитацию.

По информации канала, Гаспарян находится дома. Со ссылкой на самого актера SHOT уточнил, что проблемы со здоровьем стали следствием неправильных занятий со штангой, и помимо брюшной, у него также обнаружили позвоночную грыжу и проблемы с ногой, грозящие ампутацией.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что блогера Илью Варламова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) разыскивают судебные приставы. По данным канала, поводом стал долг в 1 млн рублей, который образовался после закрытия ресторана «Варламов есть».