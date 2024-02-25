SHOT: звезда культового фильма «Курьер» остался без квартиры из-за жены SHOT: актера Дунаевского выписали из московской квартиры по решению суда

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Фёдор Дунаевский

Telegram-канал SHOT сообщил, что актера Федора Дунаевского, известного по культовому фильму «Курьер», выписали из московской квартиры по решению суда. По информации канала, знаменитость подарил недвижимость своей супруге, но прописался там и сам, а после развода экс-жена захотела стать единоличным владельцем жилья и обратилась в суд.

SHOT уточнил, что пара прожила в браке 17 лет, после развода у них остались два ребенка — 15-летний сын и восьмилетняя дочь, которые сейчас живут с мамой. По данным канала, суд встал на сторону женщины, а 25 февраля его решение вступило в законную силу, поэтому актер остался без прописки. В публикации также уточняется, что в настоящий момент Дунаевский живет с отцом в подмосковных Мытищах.

Бывшая участница КВН, звезда юмористического шоу «Уральские пельмени» Ксения Корнеева, которая является уроженкой Новосибирска, тем временем рассказала, что зарегистрировалась в квартире в Москве. Она призналась, что спустя полтора года ей удалось сделать столичную прописку. В начале января юмористка рассказала, что возлюбленный сделал ей предложение в новогоднюю ночь. При этом Корнеева не стала раскрывать личность будущего супруга.