SHOT: жену «русского Серкана Болата» избила его партнерша по сериалу SHOT: актриса Лиана Гриба избила жену Никиты Волкова

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Лиана Гриба

Telegram-канал SHOT сообщил, что актриса Лиана Гриба избила жену своего партнера по сериалу «Постучись в мою дверь» Никиты Волкова Елену Еременко. По данным канала, девушки подрались в декабре прошлого года на мероприятии, посвященном окончанию половины съемок, в Даниловской мануфактуре в Москве.

Как пишет SHOT, Гриба заявила жене Волкова, что ее муж влюбился в нее, и предложила как-то решить эту ситуацию. Канал уточнил, что Еременко иронично указала актрисе на ее место, в ответ на что партнерша Волкова плеснула вино ей в лицо, повалила, а затем избила.

По данным канала, Еременко после драки обратилась в полицию, заявив, что Гриба била ее руками и ногами по голове, лицу и груди, избиение длилось 40 минут. Канал утверждает, что у супруги Волкова диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины.

Сериал «Постучись в мою дверь» является российской адаптацией одноименного турецкого сериала, из-за чего Волкова и Грибу, исполняющих главные роли, считают «русскими Серканом и Эдой Болат». В основу картины легла история о притворстве, в ходе которого бизнесмен и молодая девушка вынуждены прикидываться обрученной парой.

Ранее певец Егор Крид рассказал, что ему предложили сыграть главную роль в российской версии «Постучись в мою дверь». Однако, по словам музыканта, он не смог договориться о гонораре и датах съемок. Как отметил артист, создатели проекта заявили, что он должен будет работать каждый день в течение полугода.