SHOT: у Хлебниковой начали отказывать пальцы рук

Telegram-канал SHOT сообщил, что у российской певицы Марины Хлебниковой начали отказывать пальцы на руках из-за прогрессирующего ревматоидного артрита. По его информации, помимо этого, к проблемам со здоровьем артистки добавился невроз.

Как передает канал, певица обратилась за помощью к врачам с жалобами на проблемы с суставами: ей стало больно ходить, а на нескольких пальцах рук ухудшилась подвижность и чувствительность. По данным канала, Хлебниковой также провели неврологический тест для оценки координации — пробу Ромберга — и выявили у нее невротическое расстройство, основными симптомами которого являются раздражительность, упадок сил и плохой сон.

Ранее Telegram-канал SHOT писал, что Хлебникова стала инвалидом из-за хрупкости костей. По некоторым данным, сейчас у певицы вторая стадия ревматоидного артрита, который характеризуется эрозией в костях запястий и локтей. Также сообщалось, что врачи диагностировали у артистки смешанный остеопороз тяжелого течения с патологическими переломами, что крайне увеличивает риск перелома шейки бедра.

Журналистка Ксения Собчак ранее сообщила о госпитализации отца певца Валерия Меладзе. По ее словам, 90-летнего Шота Меладзе поместили в одну из клиник Подмосковья из-за последствий коронавируса. Собчак добавила, что из-за болезни отца артист отменил все ближайшие концерты.