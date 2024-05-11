SHOT: солиста HammAli & Navai разыскивают приставы SHOT: солиста HammAli & Navai Бакирова ищут приставы за долги в 2 млн рублей

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Наваи (Navai) Бакиров

Telegram-канал SHOT сообщает, что приставы разыскивают солиста музыкальной группы HammAli & Navai Наваи Бакирова. По данным канала, его фирма задолжала более двух миллионов рублей.

Как пишет SHOT, исполнителю принадлежит ООО «Скар Трейдинг», за которой и числится указанный долг. По информации канала, круг деятельности фирмы разнообразен: от строительства до продажи напитков и книг. SHOT указывает, что в 2023 году компания понесла убытки на 617 тысяч рублей.

В публикации говорится, что часть долгов фирмы относится к штрафам за административные правонарушения. Кроме того, по данным SHOT, у компании имеются долги по госпошлинам.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что непобежденный в ММА российский боец чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов задолжал Федеральной налоговой службе 306 млн рублей. По данным канала, в настоящий момент счета в его промоушене Eagle FC и благотворительном фонде заблокированы.

Как писал канал, по завершении карьеры в единоборствах Нурмагомедов стал заниматься бизнесом в сфере продажи спортивного питания, также создал свой промоушен Eagle FC и открыл сеть международных ресторанов. Авторы канала пишут, что пока его проекты приносили прибыль, он входил в составы учредителей, однако потом вышел из них.