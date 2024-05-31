SHOT раскрыл детали лечения Заворотнюк экспериментальным методом SHOT: Заворотнюк лечили от глиобластомы экспериментальным методом

Фото: Vladimir Myshkin/Global Look Press

Анастасия Заворотнюк

Telegram-канал SHOT со ссылкой на консультировавшего семью актрисы Анастасию Заворотнюк врача пишет, что артистку лечили от глиобластомы головного мозга всевозможными методами, в числе которых был и экспериментальный. По информации канала, для нее изготовили индивидуальную вакцину на основе ее раковых клеток для того, чтобы иммунная система стала атаковать опухоль.

SHOT подчеркивает, что клетки опухоли отправляли ученым в Институт молекулярной биологии Им. Энгельгардта в Москве, чтобы те смогли подобрать вирусы, способные уничтожить злокачественные образования. Канал сообщает, что эти методы сначала хорошо работали и смогли тем самым продлить актрисе жизнь, однако полгода назад состояние здоровья Заворотнюк стало стремительно ухудшаться.

Авторы канала добавили, что в последнее время актриса проходила лечение в частной клинике бесплатно, врачи отказывались брать плату из-за уважения к ней и ее семье. Как утверждают авторы канала, последние дни жизни Заворотнюк провела в хосписе, звезда «Моей прекрасной няни» скончалась на руках у супруга Петра Чернышева.

53-летняя звезда «Моей прекрасной няни» умерла ночью 30 мая. Актриса на протяжении нескольких лет боролась с раком мозга. О болезни стало известно в 2019 году, тогда актриса перестала появляться на публике и в социальных сетях.

Отец Жанны Фриске Владимир ранее предположил, что родные Заворотнюк не хотели показывать, как выглядит болеющая звезда «Моей прекрасной няни», из-за ее изменившегося внешнего вида. Он убежден, что близкие Заворотнюк оказывали ей очень качественный уход.