SHOT: Пугачева ехала из Пскова в Москву в купе за 30 тысяч рублей

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Алла Пугачева

Telegram-канал SHOT утверждает, что певица Алла Пугачева ехала из Пскова в Москву не в отдельном вагоне, как она это делала раньше, а в стандартном VIP-купе. Стоимость поездки в таком обходится примерно в 30 тысяч рублей, речь идет о 12-местном вагоне класса люкс.

В номерах этого вагона в том числе есть и душ, но не кабина, а канализационный выход в полу уборной. Купе рассчитано на двух человек. Канал утверждает, что ранее певица пользовалась отдельным вагоном для подобных поездок. В том числе в таком вагоне была своя кухня и купе для охраны.

Об очередном прибытии Аллы Пугачевой в Россию после отъезда из страны на фоне начала СВО стало известно 2 ноября. Тогда она приехала в свой дворец, в деревне Грязи под Москвой. Потом ее машину заметили в Тверской области у студии звукозаписи «Салам».

Предполагается, что Пугачева могла записывать новую песню. Сейчас эта студия закрыта для обычных посетителей, но для Пугачевой было сделано исключение. Также ранее предполагалось, что во время очередного визита в Россию Алла Пугачева намерена посетить похороны дирижера Юрия Темирканова в Санкт-Петербурге.